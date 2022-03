Brit katonai hírszerzés: megfékezték az oroszok előrenyomulását, ezért most inkább bombázással próbálkoznak

A brit védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz invázió minden fronton megfeneklett – írja a BBC.

A közleményük szerint az orosz erők

„minimális előrehaladást értek el szárazföldön, tengeren vagy légi úton az elmúlt napokban, és továbbra is súlyos veszteségeket szenvednek”

Emellett az ukrán ellenállás továbbra is kitartó és jól koordinált. Ukrajna területének túlnyomó többsége, beleértve az összes nagyobb várost is, továbbra is ukrán kézen van – írják.

Ukajna hadserege azt állítja, hogy Oroszország erőfeszítései mostanra légi támadásokra – a polgári lakosság bombázására és ágyúzására – tértek át, mert szárazföldi hadműveleteik „sikertelenek” voltak.

Moszkva eddig csak mintegy 500 katona halálát regisztrálta, de az amerikai hírszerzés becslése szerint ez megközelíti a 7000 főt.

