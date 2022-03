Ezreket vihettek el akaratuk ellenére Mariupolból az oroszok

Az oroszországi Taganrog felé viszik a mariupoli óvóhelyeken talált civileket a sajtóértesülések szerint. Egy iskolát is lebombáztak az Azovi-tenger mellett fekvő kikötővárosban, ahol 400 embert szállásoltak el korábban.

Az oroszok által indított háború 25. napjának reggelén járunk, a harcok továbbra sem csitulnak Ukrajnában, az orosz csapatok a leghevesebben az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol kikötővárosát támadják, mivel ha azt elfoglalják, akkor létrejön a kelet-ukrajnai szakadár, oroszbarát területeke és az orosz csapatok által 2014-ben elfoglalt Krím félsziget között a szárazföldi összeköttetés.

Ukrán katonák holttestek után kutatnak a törmelékek között a dél-ukrajnai Mikolajivban, 2022. március 19-én az orosz rakétákkal eltalált katonai iskolában. Az ukrán sajtó arról számolt be, hogy az orosz erők nagyszabású légicsapást mértek Mikolajivra

Fotó, címlapkép: AFP/Bulent Kilic

Lebombáztak az oroszok egy iskolát Mariupolban, amelyben 400 embert szállásoltak el

A mariupoli városi tanács egy friss közleményben írt arról, hogy az orosz erők lebombáztak egy iskolaépületet, ahol 400 embert szállásoltak el korábban, főként nőket és gyerekeket. A támadás szombaton történt, jelenleg is folyik a gyakorlatilag megsemmisült épület alatt rekedtek mentése, halálos áldozatokról még nincs hír – írta meg a BBC és annak nyomán a hvg.hu. A BBC hozzátette, hogy Mariupol a legerősebben támadott ukrán város, így az onnan érkező híreket nehéz megerősíteni.

A BBC hozzátette, hogy a Mariupol az egyik legjobban támadott ukrán település, és az onnan származó információkat nehéz ellenőrizni.

Ezreket hurcoltak el Mariupolból az oroszok a város polgármesterének asszisztense szerint

A hvg.hu cikke szerint a mariupoli városi tanács arról számolt be, hogy ukrán civilek ezreit hurcolták el akaratuk ellenére a hetek óta bombázott és támadott városból orosz területre az orosz csapatok. A CNN értesülései szerint az elhurcoltak korábban óvóhelyeken rejtőztek, ám az orosz csapatok rájuk találtak, elvették tőlük irataikat, mobiltelefonjukat, és Oroszország távoli városai felé vitték őket.

A New York Times is beszámolt az elhurcolt civilekről, és Pjotr Andriuscsenkóra, a város polgármestereének asszisztensére is hivatkozik, aki szerint az oroszok mindeddig 4-5000 mariupoli lakost vittek át erőszakkal a határon Taganrog felé, útlevél nélkül.

A mariupoli városi tanács szerint ukrán civilek ezreit hurcolták el akaratuk ellenére Oroszországba a hete óta ostromlott városból.

A CNN szerint az elhurcolt emberek korábban óvóhelyeken rejtőztek, de az oroszok megtalálták őket.

Az elhurcolt emberektől elvették az irataikat, telefonjaikat, majd Oroszország távoli városaiba irányították őket.

A New York Times szintén elhurcolt civilekről ír, illetve hivatkozik Pjotr Andryuscsenkóra, a város polgármesterének asszisztensére, aki azt állította, hogy az oroszok mindeddig 4-500 mariupoli lakost vittek erőszakkal orosz területre, Taganrog irányába el az útleveleik nélkül – írja a hvg.hu. Az asszisztens azt állította, hogy az orosz katonák a város pincéit járják, és akit ott találnak, azokat már viszik is orosz területre át.

Ukrán források szerint a veszteséget szenvedő csecsen csapatok visszavonultak Groznijba

A lengyel Rzeczpospolita szerint a Radio Szvoboda az ukrán biztonsági szolgálat elhárítására hivatkozva arról számolt be, hogy a Ramzan Kadirov vezette csecsen csapatok az elszenvedett veszteségek miatt visszavonultak a csecsen fővárosba, Groznijba.

Ferenc pápa Ukrajnából menekült gyerekekkel találkozott

A katolikus egyházfő Ukrajnából menekült és sebesült gyerekekkel találkozott a római Bambino Gesù gyermekkórházban, ahol a háború kezdete óta mintegy 50 gyerekeket látnak el, jelenleg 19 sebesültről gondoskodnak – számolt be a BBC nyomán a hírről a hvg.hu.

Az intézménybe olyanok kerültek, akik a háború első napjaiban hagyták el Ukrajnát, az ellátottak között pedig a BBC értesülései szerint rákbetegséggel küzdő gyerekek is vannak, sokakat pedig robbanások okozta sérülések miatt kezelnek.

Zelenszkij szerint bebizonyosodott, hogy az ukránok jobban harcolnak az oroszoknál

Szokásos éjjeli videóüzenetében beszélt arról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy szombaton több mint 6600 embert evakuáltak nyolc humanitárius folyosón keresztül többek közt a Kijev körzetében található Bucsából (Bucha) és Berviczából (Bervytsia)- írta meg a hvg.hu a Guardian nyomán.

Az ukrán elnök a videóüzenetében elmondta, túl vannak az oroszok által indított háború 24. napján is, az ukránok pedig bebizonyították, hogy professzionálisabban tudnak harcolni, mint egy évtizedek óta több régióban és konfliktusban harcoló hadsereg.

A brit hírszerzés szerint az oroszok tovább fogják lőni az ukrán városokat

Oroszország valószínűleg továbbra is nagy tűzerőt fog alkalmazni a városi területek elleni támadásai során, "mivel igyekszik korlátozni a saját, már így is jelentős veszteségeit" – áll a brit védelmi minisztérium legfrissebb értékelésében. Ez további civil áldozatok árán fog bekövetkezni – írja a brit Guardian a védelmi minisztérium napi összefoglalójára hivatkozva.

Legalább ötven holttestet emeltek ki a lebombázott mikolajivi laktanya romjai alól

Legalább ötven holttestet emeltek ki a dél-ukrajnai Mikolajiv kaszárnyájának romjai alól, az épületet szombaton orosz rakétacsapás érte – írta meg az MTI nyomán a hvg.hu.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint mintegy kétszáz katona aludt a létesítményben, amikor a rakéták becsapódtak. Csaknem hatvan sebesültet szállítottak a környező kórházakba. Olekszandr Szenkevics polgármester szerint a támadást Mikolajiv közvetlen közeléből indították, így nem maradt idő riadót fújni.

Olekszandr Kamisin, az ukrán állami vasúttársaság igazgatója mindemellett arról számolt be, hogy fehérorosz dolgozók megszakították a vasúti összeköttetést a két ország között. „Kijelenthetem, hogy a mai nappal nincs többé vasúti összeköttetés Fehéroroszország és Ukrajna között” – mondta.

Orosz kötődést vizsgálnak több ukrán ellenzéki pártnál

Ukrajnában a hadiállapot idejére felfüggesztették több olyan ellenzéki párt tevékenységét, amelyek állítólag kapcsolatban állnak Oroszországgal – írta meg az MTI híre nyomán a hvg.hu.

„Az ukrán nemzetbiztonsági tanács, tekintettel a teljes körű háborús helyzetre és az országgal kapcsolatban álló bizonyos politikai szervezetekre, úgy határozott, hogy felfüggeszti a hadiállapot idejére egy sor politikai párt tevékenységét” – jelentette be vasárnapra virradóra közzétett videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az UNIAN ukrán hírügynökség szerint az érintett pártok és politikai erők: az Ellenzéki Platform – Az Életért, a Sarija Pártja, a Mieink, az Ellenzéki Blokk, a Baloldali Ellenzék, a Baloldali Erők Szövetsége, a Hatalom, az Ukrajna Progresszív Szocialista Pártja, az Ukrajna Szocialista Pártja, a Szocialisták és a Volodimir Szaldo Pártja.

„Nem fognak sikerrel járni a politikusaik kollaborációt és társadalmi megosztást célzó tevékenységei, de kemény választ fognak kapni ezért” – idézte Zelenszkijt az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az ukrán államfő közölte azt is: utasítást adott az igazságügyi minisztériumnak, hogy haladéktalanul függessze fel az említett politikai erők tevékenységét.

A dpa német hírügynökség felidézte, hogy az Ellenzéki Platform – Az Életért és az Ellenzéki Blokk az ukrán parlamentben is képviselettel rendelkeznek. Hozzátette, hogy euroszkeptikus, antiliberális, illetve oroszbarát politikai erőkről van szó.

Forrás: hvg.hu, cnn.com, nytimes.com, bbc.com, theguardian.com, rp.pl