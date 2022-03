Karneválozó tömegbe hajtott egy autó Belgiumban, hatan meghaltak

A hírek szerint az áldozatok között van egy gyerek is. Több tucat sebesültet ápolnak.

A belgiumi VRT News cikke szerint vasárnap kora reggel, 5 óra körül a Hainaut tartománybeli La Louvière közelében fekvő Strépy-Bracquegnies településen az éves karneválon – amely a koronavírus miatt 2020-ban és 2021-ben elmaradt – résztvevői közé hajtott nagy sebességgel egy autó, amely több tucat embert gázolt el a rue des Canadiens-en.

Fotó, címlapkép: AFP/Kenzo Tribouillard

A cikk szerint egyelőre nem utal semmi sem arra, hogy terrortámadás történt volna.

A lap az RTBF frankofón közszolgálati adó információira hivatkozva arról számolt be, hogy az autóban két fiatal ült, és a rendőrség elől menekültek – ezt azonban a rendőrség még nem erősítette meg. A médiaszolgáltató úgy értesült, a gázolás után nem sokkal megállították az autót, a sofőrt letartóztatták a rendőrök.

A cikk szerint az áldozatok és sérültek egy karneváli csoport tagjai voltak, akik a vasárnapi felvonulásra készültek a település sportcsarnoka közelében – az intézmény most válságközponttá lett alakítva. Jacques Gobert polgármester szerint több tucatnyian sérültek meg a gázolás során, húsz ember súlyosan, a halottak között pedig van egy gyermek is. A polgármester arról is beszámolt az RTBF-nek, hogy a tragédia után érkezett a helyszínre és látta az úton heverő halottakat és sérülteket.

A VRT News helyszínen tartózkodó riportere szerint a településen furcsa a hangulat, az egyik karneválra érkezett csoport ugyanis abban az utcában dobol és zenél, ahol a halálos gázolás történt.

A The Brussels Times angol nyelvű belga lap szerint hat ember halálát megerősítették a hatóságok, és 12 súlyos, valamint 20-nál több könyebb sérültje van a gázolásnak.

Forrás: vrt.be, brusselstimes.com