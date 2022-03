Brutális orosz veszteségekről szóló cikk került ki egy Kreml-párti orosz újság honlapjára, gyorsan törölték is a bejegyzést

Nem tudni, hogy valós-e a szám, ami a rövid ideig látható cikkben szerepelt, de ha igen, úgy csak halottakban közel tízezer embert veszthettek az oroszok február 24., a háború kezdete óta. Az orosz lap hackereket emleget az eset kapcsán.

A Blikk cikke szerint nem lehet könnyű most az élete Vlagyimir Szungorkinnak, az orosz Komszomolszkaja Pravda főszerkesztőjének. Valakik ugyanis feltöltöttek egy cikket a bulvárlap honlapjára, amelyben arról írtak az orosz védelmi minisztérium közlésére hivatkozva, hogy eddig hányan haltak meg meg orosz oldalról az orosz-ukrán "speciális hadműveletben".

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikket gyorsan törölték, ám volt, aki lementette a képernyőfotót a bejegyzésről.

Bár hivatalos megerősítés nincs, hogy a veszteségi adatok valósak lehetnek-e, a Blikk szerint akár igaz is lehet a mostani közlés, ugyanis korábban az ukrán vezérkar 15 ezres, míg az amerikai hírszerzés becslés alapján 7 ezres orosz veszteségről beszélt. A Komszomolszkaja Pravdában feltűnt, majd gyorsan eltüntetett cikkben 9861 főnyi orosz halott katonáról írtak, és több mint 16 ezer sebesültről.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z