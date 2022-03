Sziijjártó New Yorkban is bedobta "az anya nő, az apa férfi"-formulát

Köszönetnyilvánítással kezdte húszperces beszédének első másodperceit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén, amiért lehetővé tették számára, hogy magyarul szólaljon fel Magyarország emberi jogi egyetemes felülvizsgálata ügyében.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A beszédet, ami felért egy kampánybeszéddel, Szijjártó Facebook-oldalán lehetett követni – írja a Telex.

Szijjártó azt mondta, hogy 267 javaslatot kaptak a tagországoktól az emberi jogok magyarországi érvényesülését illetően, többségében konstruktívat. Ezekből 131-et elfogadtak, 136-ot tudomásul vettek – mint mondta, utóbbit azért, mert szerintük azok már vagy részben teljesültek, vagy nem összeegyeztethetőek az Alaptörvénnyel, esetleg politikailag motiváltak voltak, pl. a genderideológia ügyében.

Beszélt arról, hogy a menekülteket Magyarország befogadja, segíti őket, a munkáltatókat is támogatja, hogy az itt maradók dolgozhassanak. Szijjártó méltatta a lengyeleket is a menekültekért tett intézkedésekért, majd itt is kifejtette, milyen faramuci helyet, hogy épp ez a két ország nem kapja meg az EU-s pénzeket. Megemlítette azt is, veszélyesnek tartja azokat a javaslatokat, amik repüléstilalmi övezeteket hoznának létre.

Bírálták Magyarországot a családok jogait érintő, gyermekvédelminek mondott intézkedések miatt is, így Szijjártó erről is beszélt. Elsorolta, hogy védik a gyerekeket és családokat, az anya nő, az apa férfi, házasságot meg egy férfi és nő köthet. Elhangzott az a retorika, ami máskor is, hogy a gyermekvédelminek mondott törvényben csak a családokat védik, meg a gyerekeket, hogy ne találkozzanak nem kívánt tartalmakkal, ehhez ugyanis csak a szülőnek van joga. Amúgy is védik a családokat, „világrekorder mértékben az OECD-átlag dupláját, a GDP 5,2 százalékát költjük a családok támogatására, elértük, hogy ne lehessen pusztán gazdasági kérdés a gyermekvállalás”, majd beszélt arról is, hogy az április 3-i parlamenti választással egy időben népszavazás is lesz.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt