Ár és teljesítmény: 225 45 R17 nyári gumi

Az árak és a teljesítmény a két legfőbb szempont, amikor valaki 225 45 R17 nyári gumit keres. Van pár dolog, amiről azonban nem szabad megfeledkezni. Az egyik ilyen, hogy érdemes a magasabb minőséget választani, hisz ha hosszú távon gondolkodunk, akkor nem biztos, hogy az olcsó a legolcsóbb lesz végül.

Hogy miért? Mert egy alsókategóriás abroncs futásteljesítménye általában jelentősen alulmarad a prémium társakéhoz képest. Tehát egy ilyen abroncsot gyakrabban kell cserélni, ami anyagilag máris egy plusz pont a prémium mellet. A másik dolog, hogy az alacsony kategóriás abroncsok általában nem annyira üzemanyag-hatékonyak, mint a prémium, vagy középkategóriás abroncsok. Hogy ez mivel jár? Több üzemanyagot fogyaszt az autó, tehát többet költünk benzinre.

Ha ezt a két tényezőt figyelembe vesszük, máris látjuk, hogy miért éri meg hosszú távon gondolkodni. Egy nyári abroncsot ugyanis nem egy-két szezonra vásárolunk meg, érdemes rászánni a pénzt a jobb minőségre. Nem csak anyagi szempontból, hanem a biztonságunk szempontjából is.

225 45 R17 nyári gumi – mit kell tudnia?

A szakemberek azt mondják, hogy a minőségbeli különbség nem a száraz, hanem a nedves utakon mutatkozik meg leginkább. Márpedig nem csak télen, nyáron is gyakran előfordul, hogy esik az eső, megáll a víz az úton. Ilyenkor pedig fennáll az aquaplaning kockázata, amikor az út és az abroncs között a vízréteg miatt elvész a kapcsolat, akkor az autó irányíthatatlanná válhat, ennek pedig súlyos következményei is lehetnek. Tehát egy jó nyári guminak gyorsan és hatékonyan kell tudnia kivezetni a vizet a gumi felületéről.

Egy jó nyári gumi csendes, alacsony gördülési ellenállással. Jól tapad az egyenes utakon és a kanyarokban is úgy a száraz, mint a nedves úton. A 225 45 R17 nyári gumik esetében is fontos a futásteljesítmény, hisz nem mindegy, hogy mikor kell lecserélni az abroncsot. Aki nyári gumit keres, olvasson teszteket, fórumokat, kérdezze meg barátait, ismerőseit, hogy melyik vált be.

Ha pedig egy webáruházba látogat, ott először is pontosan írja be a méretet, aztán pedig válasszon a többi lehetőség közül. Ilyen például a súlyindex, ami azt mutatja meg, hogy mekkora súllyal terhelhető az abroncs. A sebességindex pedig a maximális biztonságos sebességet mutatja. Választhatunk defekttűrő abroncsot, egyre többen keresik az ilyen gumikat, ami nem véletlen, hisz használatukkal defekt esetén tovább autózhatunk a legközelebbi olyan helyig, ahol biztonságosan le tudjuk cserélni vagy cseréltetni az abroncsot. Aztán ott vannak a megerősített abroncsok is, sokan ezeket is keresik 225 45 R17 nyári gumi méretben is.

Prémiumok az élmezőnyben

Az ADAC, a német autóklub folyamatosan teszteli az abroncsokat, mint ahogy sok más szervezet, szaklap is. Ezek alapján általában születik egy-egy rangsort, ami azonban a legtöbbször nem ugyanazt a végeredményt takarja. De az látszik, hogy vannak olyan gyártók és olyan modellek, melyek minden teszten az élmezőnyben végeznek. Ezek általában a prémium kategória abroncsai, de vannak középkategóriás nyári gumik is, melyek kiemelkedően teljesítenek.

És hogy mit értünk teljesítmény alatt, mit vizsgálnak a tesztek? Mind más módszerrel dolgozik, de alapvetően azokat a dolgokat, melyekre szükség van, a fékezhetőséget száraz és nedves úton, azt, hogy az adott abroncs hogy kanyarodik. Mennyire csendes, mennyire komfortos, és így tovább. Az élmezőnyben 225 45 R17 méretben itt van például a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 nyári gumi, ami kiemelkedő teljesítményt nyújt a nedves úton. A Michelin Pilot Sport 4 is remek választás a sportos vezetési élményt kedvelőknek, mint ahogy a Bridgestone Potenza Sport abroncs is. A Continental Premium Contact 6 is jó választás, mint ahogy a Falken Azenis FK510 is rendre jól szerepel a teszteken.

Érdemes alaposan utánajárni a témának, hogy ki tudjuk választani az igényeinknek, autónk és pénztárcánk igényeinek legmegfelelőbb abroncsot. A biztonság mellett a kényelem is sokat számít, 225 45 R17 nyári gumi méretben is.

