Terence Hill az orosz-ukrán háborúról: Putyin egy magányos ember, aki nagyon veszélyes

Egy olasz lapnak adott interjút a színész.

A TV Sorrisi e Canzoni nevű olasz lapnak adott interjúban szóba került az ukrajnai háború is.

Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

A színész elmondta: olyan a lelkiállapota, mint mindenki másé, reménykedik a mielőbbi békében.

„De azt is el akarom mondani, hogy az oroszok jó emberek. Akkor ismertem meg őket, amikor nem sokkal a berlini fal leomlása után Oroszországba mentem egy filmfesztiválra. Levetítették Az ördög jobb és bal keze című filmet, amit ott már ismertek, a csempészett videokazettáknak köszönhetően sokan látták. Az orosz nép is elszenvedi a háborút, amelyet Putyin indított, aki még a tanácsadóitól is egyre inkább elszigetelődik. Ez aggaszt a legjobban, mert egy magányos ember, aki nem gondolkodik, nagyon veszélyes”