Az oroszok behatoltak a szétbombázott Mariupol központjába

Az Institute for the Study of War (ISW) szerint az orosz erők csütörtökön behatoltak a március eleje óta ostromlott Mariupol központi részére, míg a helyi ukrán hatóságok elhagyták a déli kikötővárost, hogy jobban tudják koordinálni a regionális műveleteket.

A Maxar Technologies által közreadott műholdfelvétel a pusztítás nyomairól az orosz támadásokat követően Mariupolban 2022. március 12-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. MTI/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES

Az amerikai székhelyű intézet szerint az oroszok folytatták Harkiv ágyúzását is, és egy humanitárius segélypontra is csapást mértek. Mindez hat halottal és 15 sebesülttel járt. Az oroszok Donyeck és Luhanszk régióban is valamelyest előrehaladtak.

