A kiszivárgott haditervek miatt az orosz elnök többeket is meggyanúsított a Daily Mail cikke szerint és boszorkányüldözésbe kezdett belső tanácsadói között.

Putyin egyik legnagyobb problémája az, hogy a haditerveik nyilvánvalóan kiszivárogtak az amerikaiakhoz és britekhez. Így azok előre tudták jelezni a fejleményeket, ami egyrészt segítséget jelentett az ukránoknak, másrészt pedig rögtönzésre, változtatásra késztette az oroszokat, ami egy háborúban ritkán előnyös – írja a dailymail.co.uk cikkére hivatkozva a promotions.hu. Putyin szerint a kiszivárogtatások okozták azt, hogy nem tudtak sikeresen fellépni az ukrán erők ellen.

Putyin egyértelműen Szergej Sojgut és körét is gyanúsítja a kiszivárogtatás miatt. A 66 éves védelmi miniszter eddig az elnök lojális támogatói közé tartozott, de most Putyin szerint több hibát is vétett, nyilvános szerepléseit ezért az utóbbi időben jelentősen lecsökkentették. Erre rá tehetett egy lapáttal az is, hogy Szergej Sojgu kisebbik lánya ukrán színekben öltözve jelent meg közösségi oldalán közzétett videójában. A 31 éves Ksenia Sojgu eddig sem támogatta az apja háborúját, hiszen nem volt hajlandó semmilyen orosz propagandaképet, szimbólumot vagy videót közzétenni a közösségi oldalán, más, magas beosztású orosz személyek családtagjaival ellentétben – írta meg a Blikk.

Putyin állítólag sokkal mérgesebb a hadi eszközök elvesztése, mint az emberveszteség miatt. Az oroszok oldalán jelenleg 15 ezer elesett katonát saccolnak az elemzők, de az elnök állítólag folyton azzal traktálja a parancsnokokat, hogy egy 50 ezres emberveszteség sem nagy a kitűzött célok és a győzelem elérése érdekében – teszi hozzá a promotions.hu.

A G7 arról is írt pár napja a témában, hogy

az is feltűnő, hogy milyen sok orosz tábornok esett el.

Ugyan hivatalosan csak egyet ismertek el az oroszok, de az ukrán bejelentések és a nyugati megerősítések összefésüléséből úgy tűnik, hogy a valós szám négy és hat között van. De már ez a négy is rendkívül magas szám történelmi összevetésben egy támadásban lévő hadsereg esetében, hiszen a tábornokok általában nem a rohamozó csapatokkal haladnak, hanem nagyjából biztonságos távolságban követik őket. A BBC által idézett szakértők szerint az ukrán hadsereg célzottan vadászik a magas rangú orosz katonai vezetőkre, hiszen az ő likvidálásukkal tovább rombolják a csapatok morálját, valamint nagy zavart okozhatnak a hadműveletek irányításában.

Nyugati elemzők szerint ugyanis az orosz alakulatok vezetése meglehetősen fejnehéz, a tábornokok több kérdésben döntenek, mint a NATO-hadseregekben.

Egyébként főtisztekből is sokat vesztettek az oroszok: egy pár nappal ezelőtti ukrán összesítés szerint legalább három-három ezredest (köztük egy légi szállítású és egy harckocsizó ezred parancsnokát) és alezredest, de őrnagyok temetéséről is voltak már beszámolók.