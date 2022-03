Zelenszkij hajlik a kompromisszumra, de szerint értelmetlen "nácimentesítésről" beszélni

Kiáll az országa területi épsége mellett.

A hvg.hu cikke szerint a háború kezdete óta először készítettek orosz újságírók interjút Volodimir Zelenzkij ukrán elnökkel. A független orosz videós portál (Kotrikaze Dzjadko) által készült interjút el is kezdték leadni Oroszországban (angol felirat is elérhető hozzá), de ezt hamar leállították az orosz távközlési szabályozó testület (Roskomnadzor) emberei, akik büntetéssel is megfenyegették az érintett média munkatársait, valamint a többi sajtóterméket is, amelyek le mernék adni az interjút.

Fotó: YouTube/Kotrikaze Dzjadko/videórészlet

A cikk szerint az interjú egyik fő témája az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol kíméletlen orosz bombázása és ostroma volt, az ukrán elnök erről azt mondta, hogy az orosz csapatok bekerítették a várost, amelyen belül fogytán van az ivóvíz és az élelem. Azt is mondta Zelenszkij, hogy az oroszok kilövik a segélyszállítmányt intéző járműveket, és arra is kitért, hogy információi szerint rengeteg embert és köztük rengeteg gyereket akaratuk ellenére hurcoltak el a városból az oroszok Oroszországba, és nem tudni, hogy a gyerekek a szóleikkel együtt vannak-e, vagy sem.

Az ukrán elnök a cikk szerint a több mint másfél órás videóban azt is elmondta, hogy mélyen csalódott az orosz emberekben, szerinte nekik a hamis hírek ellenére is tudniuk kellene, hogy egy háború semmire sem jelent megoldást. Zelenszkij szerint ugyanakkor Putyin elnök egészen más helyzetre számított Ukrajnában, mint amivel szembesült.

Zelenszkij elnök Ukrajna semleges státuszát is felhozta a vele készült interjúban. Szerinte ehhez előbb népszavazás szükséges, mert az ukránoknak kell véleményt mondani arról, hogy az ország független státuszú legyen, és ha igen, ez milyen formában valósuljon meg. A kérdés majd csak ezután kerülhet be a béketárgyalásokról szóló témák közé.

Az ukrán elnök viszont kihangsúlyozta, hogy az ukrán delegáció nem fog asztalhoz ülni a tárgyalások során, ha az orosz fél továbbra is csak demilitarizálásról és "nácimentesítésről" akar tárgyalni, ezek számára "teljesen érthetetlen dolgok". Hozzátette, volt már olyan egyeztetés, ahol felvetették az oroszoknak, hogy ne használják ezeket a kifejezéseket, de nem lett ennek érdemi eredménye.