Hétfő reggel a TVN24 lengyel csatorna vendége volt Marcin Przydacz, a lengyel védelmi minisztérium második embere.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Tomas Petricek cseh, Miroslav Lajcak szlovák, Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter és Marcin Przydacz lengyel külügyminiszter-helyettes (j-b) csoportkép készítésén vesz részt a visegrádi négyek és Törökország külügyminisztereinek pozsonyi találkozóján 2019. április 30-án. MTI/TASR/Dano Veselský

A beszélgetésben kitért az EU-ban sajátos, oroszbarát magyar kormányzati álláspontra is.

"Orbán Viktor hibát követ el az Ukrajnát és Oroszországot érintő politikájával. Szerintem ez egy rövidlátó politika, valószínűleg belpolitikai ügyekből eredeztethető, és összefügg a választási kampánnyal. Mi, Lengyelországban, egy teljesen más politikát képviselünk Oroszország és Ukrajna irányában is. De hát nem kell mindenben egyetértenünk az EU-s partnereinkkel és a szövetségeseinkkel. Néha vitáink vannak Németországgal is, és ebben az esetben Magyarországgal is"