Nem támogatják a szövetségesek Biden legutóbbi megjegyzését Putyinról – írja az amerikai sajtó

Nem támogatják az Egyesült Államok szövetségesei Joe Biden amerikai elnök legutóbbi, a hétvégén Varsóban tett megjegyzését, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök "nem maradhat hatalmon" – jelentette – a The Washington Times hétfőn.



A jobboldali-konzervatív amerikai napilap a cikkében "követelésként" említi az elnök megjegyzését, majd kifejti, hogy Emmanuel Macron francia elnök, valamint magas rangú brit és török tisztségviselők is elhatárolódtak Biden "követelésétől", amely a lap szerint megbonyolíthatja az orosz-ukrán háború befejezését, mivel Putyin elnök politikai helyzetének megváltoztatását a háború kifejezett céljává tette.

A The Washington Times emlékeztet arra, hogy a "Biden-adminisztráció két magas rangú kormányzati tisztségviselője is igyekezett pontosítani, más szóval eltakarítani Biden elnök láthatóan spontánul tett, az előzetesen jóváhagyott elnöki beszéd szövegétől eltérő megjegyzését", és hangsúlyozni, hogy Washington nem ragaszkodik a moszkvai "rendszerváltáshoz" a Kremlben.

Antony Blinken külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az elnök szavai ellenére Washington továbbra sem követeli Putyin elnök hatalmának megdöntését.

Julie Smith NATO-nagykövet pedig a CNN hírtelevíziónak adott vasárnapi interjújában azt hangsúlyozta, hogy Biden elnök a véres harcok elől menekülő ukrajnai lakosokkal történt személyes találkozóját követően, érzelmektől túlfűtött szavakat használt beszédében. Julie Smith megismételte Blinken gondolatát arról, hogy az elnök szavai nem jelentik azt, hogy Washington rendszerváltást szeretne Oroszországban.

Fehér házi tisztségviselők szerint ez a mondat nem szerepelt az előre elkészített és jóváhagyott elnöki beszédben.

Ettől függetlenül a Biden-beszéd előtt végzett amerikai közvélemény-kutatás adatai szerint az Egyesült Államok lakosai nincsenek lenyűgözve attól, ahogyan az elnök az ukrajnai válságot kezeli.

A négynapos európai látogatás "megkoronázásának" szánt beszédben Biden elnök elítélte Oroszország több mint egy hónapja tartó háborúját Ukrajna ellen, Putyin elnököt "mészárosnak" nevezte, majd az orosz elnökről beszélve kijelentette: "Az Isten szerelmére, ez az ember nem maradhat hatalmon".

A The Washington Times fontosnak tartotta idézni Emmanuel Macron francia államfőt és Nadhim Zahawi brit oktatási minisztert is. A francia államfőtől azt a mondatot idézte, miszerint Macron "nem használná ezt a(Putyinról mondott) kifejezést", továbbá a francia államfőnek azt a megállapítását, hogy "nem eszkalálhatjuk a helyzetet sem szavakkal, sem tettekkel". A brit oktatási miniszterre utalva az amerikai lap emlékeztetett, hogy Nadhim Zahawi szerint "az ilyen nyers, durva retorika használata visszafelé sülhet el, mert sarokba szoríthatja Putyin elnököt, és Oroszország vezetésének kérdését inkább az orosz népre kellene hagyni". Zahawi egyébként a Sky News brit televíziós csatornának adott interjút.

A jobboldali lap idézett Biden vitatott megjegyzésével kapcsolatos török véleményt is. A NATO-tag Törökország, amely jelenleg is közvetít Kijev és Moszkva között, arra figyelmeztetett, hogy ha Putyin elnök elmozdítására összpontosítanak, az megnehezíti a háború megszüntetésére irányuló erőfeszítéseket. "Ha mindenki felégeti a hidakat Oroszországgal, akkor ki fog velük tárgyalni végül?" – idézte a The Washington Times Recep Tayyip Erdogan török elnök tanácsadóját, Ibrahim Kalint, aki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által dohai rendezvényén beszélt erről.

Forrás: MTI