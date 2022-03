Agyrém: a szerb elnök és Orbán Viktor egy üres metróállomásnak integet

A magyar miniszterelnök nemrég Szerbiába ment, hogy átadja a Budapest-Belgrád vasútvonal már elkészült, szerbiai részét.

Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

A 24.hu szúrta ki az alábbi videót, amin az látszik, hogy a magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök úgy csinálnak a vonaton ülve, mintha egy hatalmas embertömegnek integetnének.

Serbian President waving at nobody pretending there's a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I've seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9