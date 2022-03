Példátlan előrelépés történt az orosz-ukrán háborúban az orosz védelmi minisztérium szerint

Az orosz védelmi minisztérium úgy döntött, hogy alapvetően csökkenti a katonai tevékenységet Kijev és Csernyihiv irányában – jelentette ki a tárca helyettes vezetője kedden Moszkvában.

A török külügyminiszter időközben úgy nyilatkozott, hogy az eddigi legjelentősebb előrelépés történhetett az orosz-ukrán tűzszüneti tárgyalásokon.

Az orosz és az ukrán delegáció Isztambulban folytat jelenleg egyeztetéseket egy tűzszüneti megállapodás tető alá hozása érdekében.

Az orosz védelmi minisztérium időközben jelezte, hogy „radikálisan csökkentik” a Kijev és Csernyihiv városa körül folytatott katonai tevékenységüket. Emellett jelezték, hogy a mostani egyeztetések egy államfői szintű találkozónak is megágyazhatnak Ukrajna és Oroszország között.

Oroszország már korábban is tompította háborús retorikáját. A Financial Times például bennfentes információkra hivatkozva írta, hogy Moszkva már nem akarja elérni Ukrajna „nácitalanítását” és azt megengedi Ukrajnának, hogy belépjen az Európai Unióba, ha a NATO-ba vagy más, katonai szövetségi rendszerbe nem lép be. A demilitarizálásra vonatkozó követeléseket szintén elengedhették az oroszok.

A források azt állítják, hogy Ukrajna is hajlandó lemondani a NATO-tagságról, ha cserébe biztonsági garanciákban részesül és csatlakozhat az Európai Unióba.