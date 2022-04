Ez az ukrán város lehet az orosz offenzíva következő célpontja

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War agytröszt katonai szakértőinek jelentése szerint a Donyeck megyében található Szlovjanszk városa lehet az orosz katonai offenzíva következő célpontja – írja a CNN.

Megsemmisült orosz páncélozott harcjármű a kelet-ukrajnai Harkiv közelében 2022. március 31-én. Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej

Ehhez az orosz erőknek a közelmúltban Harkovban (Harkiv) bemutatott előrenyomulása készíthető elő a terepet – írja a portfolio.hu.

Az Izjum felől előrenyomuló orosz erők Szlovjanszk elfoglalására irányuló erőfeszítései az ukrajnai háború következő döntő csatáját eredményezhetik

– áll a jelentésben. Ha az oroszok itt sikert érnek el, elvághatják az ukrán erőket keleten, és tovább nyomulhatnak előre a donyecki és luhanszki régióban.

