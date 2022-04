A légicsapásról az állami vasúttársaság, az Ukrzaliznica igazgatótanácsának elnöke számolt be Telegramon.

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

Az elnök szerint három rakéta csapódott be az ország keleti felében található pályaudvaron, ami az állomásban, vasúti kocsikban, mozdonyokban és a vasúti pályában is kárt tett. Azt is hozzátette, hogy a támadásnak vannak áldozatai, de az nem derült ki, hogy mennyi, ahogy az sem, hogy pontosan hol történt az eset.