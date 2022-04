A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben beszélt.

Szijjártó Péter/Facebook

A közszolgálati televízió élőben kapcsolta Brüsszelből Szijjártó Pétert, ahol a tárgyalások témája az orosz-ukrán háború volt. A beszédet a telex.hu szemlézte.

Szijjártó elmondta: ukrán kollégája „három dologban kért segítséget: fegyvert, fegyvert és fegyvert kért, tehát a fegyverszállítások növelését.”

A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy a NATO főtitkára szerint a háború egy új szakaszába lépett, és úgy tűnik, hogy hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat majd. A NATO mint szövetség továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába, így pedig nem résztvevője a konfliktusnak. A tagállamok azonban saját döntésükből szállíthatnak fegyvereket, mint ahogy azt tették eddig is.

A külügyminiszter szerint Magyarországra szomszédként a háború közvetlen fenyegetést jelent.

„Ezt a háborút a magyar emberek nem akarták, és nem is akarják, a magyar emberek békét és biztonságot akarnak. Ezt minden eddiginél világosabbá tették a vasárnapi választáson” – mondta, majd összefoglalva kijelentette, hogy Magyarország ezután sem fog fegyvereket szállítani.

Szijjártó arról is beszélt, hogy az energiaszankciókat egyáltalán nem támogatják, és természetesen nem is fogják megszavazni. Ez, ahogyan arról írtunk, így is lett. Az erről szóló vitákban egyébként sikerült elérni, hogy se a földgáz, se a kőolaj nem esik szankciók alá, a finomított termékek szállítása is akadálytalan marad. De teljes mentességet élvez a nukleáris energia előállítása és az ahhoz kapcsolódó összes tevékenység is, ami megmentheti a paksi beruházást.

Kérdésre Szijjártó az ukránokkal kapcsolatban az alábbiakat közölte:

az ukrán külügyminiszter őt nem kereste, nem is beszéltek,

itt lenne az ideje, hogy az ukránok befejezzék a magyar emberek magyarországi inzultálását,

jó lenne, ha befejeznék a Magyarország belügyeibe való folyamatos beavatkozást.

„Segítséget kérnek, és várnak el, közben pedig nemtelen módon támadnak és vádaskodnak. Nehezen fér össze ez a kettő” – jelentette ki.