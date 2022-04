Rövidesen padlóra küldi az orosz gazdaságot az Ukrajna elleni invázió

Drámai középtávú kilátások vannak az orosz gazdaság előtt. Durva költségvetési hiány, leépülő nyugati termelési kapacitás, akadozó ellátás.

Fotó: pixabay.com

A gyenge rubel miatt nagyon drága lett az import, amit eleve korlátoznak a nyugati szankciók. A GDP idén 12-15 százalékkal csökkenhet, a munkanélküliség 4-ről 8 százalékra nőhet, az infláció pedig 20 százalékos lehet pár hónap múlva.

A Privátbankár elemzése szerint Vlagyimir Putyin 43 nappal ezelőtt indította el Ukrajna ellen az orosz csapatokat. Az orosz elnök nem csupán katonai értelemben számította el magát, de – most már kristálytisztán látszik – egyetlen mozdulattal 15 év gazdasági fejlődését is lenullázta. Sőt, az is biztosra vehető, hogy egyhamar nem lesz pozitív a szaldója, hiába erőlködik a nyugati termelési potenciál pótlására keletről behozni termékeket és megrendelésekkel életben tartani az orosz ipart és mezőgazdaságot.

Az Institute for International Finance gazdasági elemző intézet szörnyű képet festett idénre: minden jel szerint 15 százalékkal esik a GDP. Jövőre ugyan csak 3 százalékos lehet a csökkenés, de együtt ez már nagyon nagy érvágás – fogalmazott a cég. Kevesebb felhőt lát a Goldman Sachs, ők „csak” 10 százalékos GDP-visszaesést jósoltak 2022-re, a Capital Economics viszont már 12 százalékosat.

Címlapkép: pixabay.com