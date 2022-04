Felakasztott Putyint ábrázoló molinóval üzentek a fociultrák az orosz agresszió ellen Lengyelországban

Putyin felakasztott testét ábrázoló plakáttal üzentek a lengyen Legia Varsó ultrái a Lech Poznan elleni idegenbeli mérkőzésen – szúrta ki a hvg.hu.



Fotó: Twitter

A lengyel szurkolók a molinót „ruska kurwa” – skandálással fogadták.

Poland. 09.04.2022

Lech – Legia.

Legia choreo dedicated to Lech hooligans: Vladimir Putin in Spartak Moscow t-shirt who is hanged on a rope.

Lech Poznan hooligans have good relations with Spartak hooligans, that's why this choreography#LPOLEG pic.twitter.com/qOth2PMuoW