Így robbannak a kazettás bombák – ijesztő videó Ukrajna északi régiójából

A közösségi médiában terjed az a videó, amelyen az látszik, ahogy az Ukrajna északi részén fekvő Harkiv régióban civil területén kazettás bombák robbanak fel az úton, írja a CNN-re hivatkozva a Telex.

Földbe fúródott orosz kazettás bomba a Harkiv-Pjatyihatki temetőben 2022. március 23-án. A temetőben a szovjet Belügyi Népbiztosság által kivégzettek, köztük az 1940-es katyni mészárlás lengyel áldozatai nyugszanak. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. MTI/EPA/PAP/Andrzej Lange

Legalább négy robbanás látható, néhány másodperces különbségekkel, mintegy 90 méteres kiterjedésben.

Video shared on Telegram apparently shows a cluster bomb attack on the city of Kharkiv, northeast Ukraine.

The use of cluster munitions, which indiscriminately scatter 'bomblets', has been criticised by human rights groups and some governments.#Ukraine | #Kharkiv pic.twitter.com/CTfOGzLrC1