A BBC-nek megerősítette a hercegi pár szóvivője, hogy Sussex hercege és hercegnője csütörtökön két év után meglátogatta Erzsébet királynőt Windsorban – írja a Telex.hu.

Fotó: CHRIS JACKSON / BUCKINGHAM PALACE / AFP

Harry herceg és felesége Meghan Markle 2020 júliusa óta nem jártak együtt az Egyesült Királyságban. Harryék még 2020 januárban döntöttek úgy, hogy szakítanak a brit királyi családdal, és Amerikába költöznek.

A családdal való szakításra elmondásuk szerint azért volt szükségük, mert a sajtó és részben a család is ellenséges volt Meghan Markle-lal. Harry rasszizmust is sejtetett, és nem akarta, hogy feleségének is ugyanaz a sors jusson, mint édesanyjának, akit szintén fojtogatott a királyi család és a sajtó légköre.

Harry herceg nem vett részt a múlt hónapban nagyapja, Fülöp herceg emlékére rendezett londoni megemlékezésen, de most meglátogatta 95 éves nagyanyját.

Erzsébet királynő, aki februárban a koronavírust is elkapta, 1970 óta idén először nem vesz részt a húsvét reggeli istentiszteleten, ahogyan a nagycsütörtöki szertartáson sem volt ott. A királynő az utóbbi időben mozgásszervi problémákkal küzd, ezért több programját, köztük az éves nemzetközösségi szertartást is lemondta.