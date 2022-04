A polgármester azt kéri a város lakóitól, hogy még ne térjenek haza.

MTI/AP/Jevhen Maloletka

Az oroszok az éjszaka során Kijevet is támadták. A károk felmérése még zajlik, csak később lesz hír az áldozatok számáról – közölte az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko. A robbanásokról a város külső részéről számoltak be – írja a hvg.hu.

Újra kérek mindenkit, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat! Azokat a kijevieket pedig, akik korábban elhagyták a fővárost, és mostanában szeretnének visszatérni, arra kérem, hogy ne tegyenek így, és maradjanak biztonságosabb helyeken!

– írta Klicsko a Telegramon a Guardian tudósítása szerint.

Kijeven kívül Lvivet, Poltavát, Szjeverodonyecket és Liszicsanszkot is támadások érték. Luhanszkban egy ember meghalt, hárman megsebesültek, de az oroszok egy gázvezetéket is felrobbantottak az éjszakai támadások során. Poltavából is beszámoltak egy halálos áldozatról.