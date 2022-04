Moszkva befolyásos embereinek is elege van Putyin háborújából

A Bloomberg nevük elhallgatását kérő, magas rangú forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Moszkva befolyásos embereinek egy „kicsi, de egyre növekvő” csoportja kérdőjelezi meg Vlagyimir Putyin döntését az ukrajnai invázió elindításáról.

Ezek a bennfentesek „katasztrofális hibának” tekintik a háborút, és attól tartanak, a nemzetközi elszigeteltség és a nyugati szankciók évekre visszavetik az ország fejlődését.

Ennek ellenére esélytelennek látják, hogy Putyin a közeljövőben irányt változtatna, mert mind az elit, mind a lakosság körében széles népszerűségnek örvend a háború – írja a Telex a tekintélyes gazdasági portálra hivatkozva.

Néhányan kifejtették aggodalmukat, hogy az orosz elnök esetleg harcászati atomfegyvert vetne be Ukrajnában. Korábban a CIA és Zelenszkij is figyelmeztetett ugyanerre, ahogy azonban Rácz András biztonságpolitikai szakértő a Telexnek elmondta, nem valószínű, hogy Putyin ehhez folyamodna, kedden pedig az oroszok is állították, hogy nem tervezik atomfegyver bevetését.

