Április 27-én megtarthatják a „népszavazást” Herszonban a térség „függetlenségéről”

A Korrespondent.net híre szerint az oroszok április 27-én népszavazást rendezhetnek Herszonban.

Ukrán katona őrködik az Ukrajnához tartozó Krími Autonóm Köztársaság határában, a Herszon megyében lévő Sztrilkove településnél 2014. március 17-én, egy nappal az után, hogy a Krím félsziget helyi oroszbarát vezetése által kiírt népszavazáson a lakosok nagy többsége az Oroszországhoz való csatlakozás mellett foglalt állást. (MTI/EPA/Ivan Boberszkij)

Mint a 444.hu írja, a dél-ukrajnai nagyvárost még február-március fordulóján vette be az agresszor, azóta több alkalommal is felmerült, hogy az ismert krími, donecki és luhanszki minták alapján itt is referendumot szervezhetnek a „függetlenedésről”, létrehozva egy újabb „népköztársaságot” Ukrajna területén.

A február 24-e óta tartó háború közvetlen előzménye a donecki és luhanszki „népköztársaságok” elismerése, illetve a velük sebtében megkötött együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmények „életbe léptetése” volt.

Címlapkép: MTI/EPA/Ivan Boberszkij