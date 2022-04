Az egész családját le akarták mészárolni a New Yorkban élő magyar nőnek

A nyomozás legfrissebb adatai szerint családirtásra készült a New Yorkban élő magyar származású nő gyilkosa. Az elkövetőt bosszú és szerelmi csalódás motiválta.

Fotó: Twitter

Korábban volt egy rövid viszonya az asszonnyal, ám egy házfelújítás közben összevesztek. A gyilkos üzenetet is küldött a férjnek a gyilkosság után: A feleséged néhány évvel ezelőtt börtönbe küldött... Visszatértem. Az egész családod következik!

Saját magát is súlyosan megsebesítette a gyilkosság közben az a férfi, aki a halottkém vizsgálata szerint elvágta az 51 éves magyar származású családanya, Orsolya G. torkát. A bűntett gyanúsítottja, David Bonola ezután még 56 alkalommal szurkálta meg a nő testét, majd levágta a bal felkarját is. Ekkor sérült meg a tettes bal keze, olyan mély, vágott sebet ejtett rajta, hogy az orvosok bekötötték ugyan a sebét, de műtétet javasoltak a gyógyuláshoz. Ezt azonban már New York állam Rikers szigeti börtönének kórházában fogják elvégezni, hiszen a férfit öt nappal a gyilkosság után elfogta a rendőrség.

