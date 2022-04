Juscsenko lánya is fegyert fogott az oroszok ellen

„Két hónapja, hogy az orosz hadsereg illegálisan átlépte határainkat. Azóta is kudarcot vallanak Ukrajna lerohanására tett kísérleteikben. A kudarc oka részben az, hogy nem számítottak arra, hogy ilyen heves és hősies ellenállásba ütköznek” – írja a The Guardianen megjelent véleménycikkében Viktor Juscsenko, aki 2005-10 között volt Ukrajna elnöke, aki hozzáteszi, hogy saját lánya is fegyvert ragadott, és önkéntesként részt vesz az Ukrajnát védő harcokban.

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A Telex által idézett cikk szerint Juscsenko felidézi, hogy a politikai pályafutása során ő is megküzdött Putyinnal, többek között akkor, amikor 2004-ben az orosz elnök ellene kampányolt, miközben Juscsenko az elnöki székre pályázott odahaza.

Mint írja, világossá vált, hogy a szélsőséges eszközöktől sem riad vissza Putyin vele szemben, de ez nem riaszthatta el, ráadásul győzelme után rájött, hogy működőképes kapcsolatra kell törekednie a szomszédos ország vezetőjével.

„De az a Putyin, akivel akkoriban dolgom volt, már nem létezik. Azóta egy teljesen elszigetelt és brutális despota lett, aki semmilyen ellenállást nem bír elviselni.”

Címlapkép: Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko