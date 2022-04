Az orosz külügyminiszter szerint van esély az atomháborúra

Valós veszélyként számol Szergej Levrov azzal, hogy az ukrajnai háború atomháborúvá fajul, és a harmadik világháború kitörése is komoly esélyt lát.

A BBC írta meg, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter úgy látja, valós a veszélyes annak, hogy az ukrajnai háború atomháborúvá válik, és a harmadik világháború kitörésére is komoly esélyt lát – olvasható a hvg.hu cikkében.

Szergej Lavrov 2014-ben a szlovéniai Mariborban

Fotó: wikipedia CC BY 3.0/Borut Podgoršek, MORS

Lavrov az orosz Első Csatornának (Pervij Kanal) beszélt arról, hogy Moszkva el akarja kerülni ezeket a konfliktusokat, viszont Dmitro Kuleba ukrán külügyminsizter úgy látja, az orosz politikus csak azért beszél a harmadik világháborúról és az atomháborúról, mert Moszkva érzi, hogy vereséget fog szenvedni Ukrajnában.

„Oroszország az utolsó reményét is elvesztette, hogy el tudja riasztani a világot Ukrajna támogatásától”

– írta a Twitter-oldalán Kuleba.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.