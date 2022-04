Ukrán források elárulták, ki volt a háború rejtélyes alakja.

Meghalt a 29 éves Sztepan Tarabalka őrnagy, akiről azt tartják, hogy negyven orosz repülőgépet lőtt le. Bár ezt nyugati források korábban cáfolták, a halálhírét most megerősítették. Tarabalka még március 13-án halt hősi halált egy túlerővel szemben vívott csatában – adta hírül a blikk.hu.

Ukrán források szerint a legendás „Ghost of Kijev” vadászpilóta, aki több mint 40 orosz repülőgépet lelőtt egy csatában hunyt el a múlt hónapban. A 29 éves Stepan Tarabalka őrnagy, egygyermekes családapa MiG-29-es gépet vezetett, amikor március 13-án lelőtték a egy túlerőben vívott csata közben.

hogy a háború első napján hat orosz repülőgépet lőtt le. Erről az ukrán kormány a Twitteren tett közzé egy videót. Később aztán felerősödtek a találgatások, hogy az ukránok vele akartak egy mítoszt teremteni, amivel harci bátorságra ösztönzi a bajtársait.

Vlagyimir Putyin inváziójának első napján egy olyan videót mutattak be az ukránok, amelyen Tarabalka szeli a felhőket, és mint egy videójátékban vadássza le az égről az orosz gépeket. Ez annyira népszerű lett, hogy majdnem ötmillióan kattintottak rá. Később aztán a Reuters úgy vélte, ez nem más, mint egy meghekkelt szimuláció.

