Az amerikai házelnök váratlanul megjelent Kijevben

Nancy Pelosi a legmagasabb rangú amerikai politikus, aki a háború február 24-ei kezdete óta Ukrajnában járt.

Nancy Pelosi amerikai házelnök előre be nem jelentett látogatást tett Kijevben, a találkozóról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök osztott meg videót vasárnap a Twitteren – írta meg az MTI és a hvg.hu.

Fotó: president.gov.ua

Zelenszkij a videóban megköszönte az Egyesült Államok támogatását, Nancy Pelosi pedig Ukrajna szabadságért folytatott küzdelmét méltatta.

