A rabszolgaság szemléltetésére gyapotmagot szedetett diákjaival egy amerikai tanár

A Guardian nyomán számolt be arról az Index, hogy a New York állambeli Rochesterben vizsgálat indult egy tanár ellen, mert egyes állítások szerint azt mondta a főleg afroamerikai diákokból álló osztályának, hogy gyapotból szedjenek ki magokat és viseljenek bilincset a rabszolgaságról szóló, hetedik osztályos társadalomismeret órán.

A School of the Arts iskola egyik diákját is idézték a cikkben, aki azt mondta, rosszul érezte magát, hogy fekete bőrű. Több diák is jelezte, hogy nem szeretnének részt venni a feladatban.

Az eset azután került napvilágra, hogy az egyik megdöbbent szülő a Facebookon tette közzé, hogy lányának gyapotszedést írt elő feladatként a tanára. A szülő szerint a tanár ezzel gúnyt űzött a rabszolgaságból. Szerinte azzal nincsen baj, hogy a gyerekeknek tanítják a rabszolgaság időszakát, és azon belül, hogy a felmenőik miken mentek keresztül, és hogy gyapotot kellett annakidején szednük. De az ő idejében nem hozták be a gyapotot az iskolába és nem kényszerítették arra a gyerekeket, hogy kis is szedjék a magot a gyapotból az iskolában.

A felháborodott szülő szerint a tanár megengedte a fehér bőrű gyerekeknek, hogy ezt a feladatot ne csinálják meg, miközben ugyanezt a fekete bőrű diákoknak már nem engedélyezte. A diákok állítása szerint egy másik órán a tanár bilincset hozott be, és a nyilatkozó szülő szerint a lányát azzal fenyegette – mikor az nem akarta felvenni a bilincset –, hogy az igazgatóhoz, vagy az iskolai tanácsadóhoz küldi.

A szülők a cikk szerint a tanár engedélyének visszavonását és elbocsátását kérik az iskolától.

Az intézmény igazgatója, Kelly Nicastro levélben írta meg a szülőknek, hogy nagyon komolyan veszik a vádakat, az esetet rendkívül aggasztónak nevezte az iskolaszék. A testület elnöke, Cynthia Elliott szerint nagyon fontos, hogy a fekete és barna bőrű diákok esetében érzékenynek kell lenni azokra a történelmi keretekre, amelyen keresztül a diákok tanulnak.