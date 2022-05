Szervezetten lopják a múzeumok kincseit a háború sújtotta területeken az oroszok

Volt olyan múzeum, ahol az orosz csapatok biztosították a terepet addig, amíg a szakértők felmérték a gyűjteményt és elvitték azt, ami kellett nekik. Melitopolból pédául a szkíta időkre datált aranytárgyak tűntek el.

A megszállt ukrán területeken szervezetten műkincseket és múzeumi tárgyakat gyűjtő orosz csapatokról számolt be a New York Times nyomán a Telex.

Fotó: Illusztráció/Twitter/Nexta TV

A cikk szerint a melitopoli múzeumból orosz katonai segítséggel vittel el értékes kiállítási tárgyakat, többek között többszáz éves aranytárgyakat is.

A város polgármestere a lap fordítása szerint a következőképp kommentálta a New York Times-nak a múzeum kifosztását, amely Ukrajna legnagyobb és legdrágább múzeumi gyűjteményének számított:

Az orkok meglógtak a szkíták aranyával!

- orkoknak az orosz katonákat nevezik az ukrán szlengben.

Az amerikai lap cikke szerint nem egyszerű fosztogatásról van szó, a műtárgyakat ugyanis fehér köpenyes, gumikesztyűs szakértők vitték el a helyi múzeumból, akiket fegyveres orosz katonák biztosították a terepet.

Az ellopott múzeumi tárgyak közül az egyik egy időszámításunk szerint a 4. századra datált szkíta aranytárgy.

A cikk szerint a lassan porig rombolt Mariupolban is ügyeltek arra az orosz csapatok, hogy az értékes műtárgyakban ne essék kár a helyi múzeumból festményeket, szobrokat, keresztény ikonokat vittek el. Más településeken ugyanakkor ortodox templomokat, nemzeti műemlékeket, kulturális örökségnek számító helyszíneket pusztítottak el a megszálló csapatok.

A cikk szerint ukrán hivatalnokok legalább 250-re teszik azon múzeumok vagy hasonló intézmények számát, amelyben az orosz agresszió miatt komoly károk keletkeztek.

A New York Times-nak a melitopoli múzeumigazgató is nyilatkozott, aki többedmagával elrejtette az oroszok érkezése előtt a legértékesebb műkincseket, majd elmenekült a településről. Később a múzeum gondnoka hívta, hogy egy új igazgató, az ukrán Jevgenyij Gorlacsev keresteti a szkíta aranyakat. Ő ezt természetesen nem árulta el, de az oroszok így is megtalálták az elrejtett kincseket, Gorlacsev pedig még nyilatkozott is az orosz tévének, hogy ez a gyűjtemény mekkora kulturális értékkel bír az egész Szovjetunióra nézve, és hogy a múzeum előző vezetése mennyi energiát ölt az elrejtésébe.

A cikk szerint az ukrán szakértők és muzeológusok úgy látják, a fosztogatások és a kulturális intézmények rombolása arra mutat, hogy Oroszország a kultúrájával együtt akarja eltörölni az ukránokat.