Zajlik a civilek evakuálása a mariupoli acélműből, támadnak az oroszok a kelet-ukrán területeken

Az oroszországi Belgorod városában hajnalban két robbanást is lehetett hallani, és az ukrán határhoz közeli orosz területen egy vasúti hidat felrobbantottak.

Tovább folytatódik az orosz-ukrán háború, a 68. nap reggelén ezek a fontos hírek.

Leomlott vasúti híd a Donyec folyó felett a kelet-ukrajnai Raigorodka közelében 2022. április 30-án.

Fotó, címlapkép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Joe Biden amerikai elnök is Ukrajnába látogathat

Adam Schiff, az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy csak idő kérdése, és Joe Biden elnök is Ukrajnába látogathat – írja a hvg.hu.

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke a hétvégén Kijevbe látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt.

Schiff elmondta tovább, hogy már egyeztettek Zelenszkij elnökkel a korábban bejelentett 33 millió dolláros, főként katonai eszközöket jelentő segítségnyújtásról. Szerinte az ukrán elnök, bár azt mondja, hogy jelenleg semmi sem elég (az orosz csapatok ellen), közben nagyon hálás a segítségnyújtásért. Jelenleg Schiff szerint ott tart a helyzet, hogy a korábbi, tankok elleni közelharcból most már nagy hatótávolságú tüzérségi eszközökre vált a háború menete, ez pedig változást hoz abban is, hogy mire van szüksége Ukrajnának a védekezéshez. (hvg.hu, CNN)

Kórházakat fosztogatnak az orosz csapatok az ukrán hírszerzés szerint

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának tájékoztatása szerint több olyan információ is befutott hozzájuk, melyek szerint az orosz csapatok a megszállva tartott területeken kifosztják az egészségügyi intézményeket, a helyi betegek helyett pedig a sebesült orosz katonák ellátására kényszerítik az ottani egészségügyi dolgozókat. A katonai hírszerzés jelentése több érintett kórházat is megemlített Luhanszk, Harkiv, Zaporizzsja és Herszon megyékből. (hvg.hu)

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága arról adott hírt, hogy információik szerint több elfoglalt településen az orosz csapatok kifosztják az egészségügyi intézményeket, a helyi betegek helyett pedig állítólag sebesült orosz katonák ellátására kényszerítik az ott dolgozókat. Jelentésében a katonai hírszerzés több kórházat is megemlített a kelet-ukrajnai Luhanszk, Harkiv és Zaporizzsja, valamint a déli Herszon megyékből.

Belgorodban két robbanást is lehetett hallani hajnalban

A hvg.hu cikke szerint az orosz Belgorodban hétfő hajnalban két robbanás történt, de nem voltak sem áldozatok, sem károk – utóbbiakat a régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov írta a BBC szerint.

Russian air defense units are targeting unknown targets (possible UAVs?) above #Belgorod:

pic.twitter.com/oKhTYRxz5C