Gyilkos fegyvert barkácsoltak az ukránok: hobbidrónról szórják a repeszgránátokat az oroszok nyakába

Ahogy korábban a közel-keleti hadszíntereken is megjelentek a „hobbifegyverek”, tehát az olcsó, mindennapi használatra beszerezhető eszközökből gyártott gyilkos eszközök.

A videók tanulsága szerint ezek hatékonyak, olcsók, és házilag is simán összerakhatóak.

A drónfelvételen az látható, hogy gránátot ejtenek egy orosz katonák által használt, személyautóra. A találat végzetes, hiszen a gránát épp a napfénytetőn esik be az utastérbe, egy másikon pedig egy megszállt ház közelében okoz végzetes csapást.

By now, many will have seen the video of a Ukrainian drone dropping a small bomb through the sunscreen (!) of a car driven by Russian soldiers. Here's a short thread on how it was done (with thanks to @ian_matveev, on whose thread this is based). /1 pic.twitter.com/EIm3aW1nWn