Putyin be fog vetni atomfegyvereket is a háborúban? Megszólalt az orosz külügy az ügyben

Alekszej Zajcev, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Oroszország nem fog taktikai atomfegyvert bevetni Ukrajnában – írja a Telex.hu.

Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Ennek azért van jelentősége, mert korábban az orosz vezetés több alkalommal is belengette, hogy bizonyos esetben, ha veszélyben éreznék az országukat, akár atomfegyverek bevetése is szóba kerülhet – bár más megszólalásokban utaltak már arra is, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni.

Mindenesetre nyugati országok tisztviselői a háború kitörése után többször is figyelmeztettek arra, hogy komolyan kell venni az atomfenyegetést, illetve óvatosan kell bánni vele, hogy elkerüljük a konfliktus eszkalációját. William Burns CIA-igazgató például április közepén beszélt erről. Az atomfegyverek bevetésének realitásairól ebben a cikkben írtunk részletesebben.