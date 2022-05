Durván elszabadultak az indulatok: Ököllel ütöttek többen egy embert a repülőn – videó

Manchester Evening News számolt be arról, hogy a KLM légitársaság egyik Manchesterből Amszterdamba tartó járatán több utas összeverekedett a gépen – írja a SZMO.hu.



Fotó: Twitter

A felvételen az látható, hogy több férfi ütlegel egy másik embert, közben néhány utas és a személyzet próbálta őket szétválasztani őket.

Az esetről több videó is megjelent Twitteren.

Another video – different angle – unruly passengers fighting onboard @KLM flight from Manchester to Amsterdam. Dutch military police arrested 6 men from UK. One of them got slightly injuredpic.twitter.com/T2wsZJAlS4