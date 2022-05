Az ukránok azt állítják, újabb orosz hadihajót semmisítettek meg – videó

A Guardian számolt be arról, hogy az ukrán hadsereg állítása szerint újabb orosz hajót lőtt ki a Fekete-tengeren – írja a Telex.hu.



Fotó: Twitter

Twitteren osztott meg egy videót a védelmi minisztérium arról, hogy egy Bayraktar TB2-es drónnal találnak el egy Szerna típusú partraszálló hajót

A videó hazafias zenei betétjét még meg is fejelte a kijevi minisztérium ezzel a szöveggel:

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX