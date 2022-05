Vörös festékkel öntötték le az orosz nagykövetet, közben azt skandálták: "fasiszták, fasiszták"

Putyin ugyan nem jelentett be totális háborút, bár a katonai parádé nem egészen úgy sikerült, ahogy azt eltervezte. Közben Lengyelországban elszabadultak az indulatok, videó is készül az esetről.



Kép: Twitter

Az egykori szovjet katonai temetőbe ment virágokat elhelyezni Oroszország lengyelországi nagykövete, amikor tüntetők vörös festékkel öntötték le miközben körbevette a média.

The Russian ambassador to Poland was doused with red paint during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers, Russian state agencies reported citing local correspondents. pic.twitter.com/H3wZ9u4jXC