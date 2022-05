Avril Haines, az amerikai hírszerzés vezetője kedden beszélt arról az amerikai szenátus előtt, és azt is hozzátette, hogy az orosz elnök egyre kiszámíthatatlanabb eszkalációs módszereket alkalmazhat majd, beleértve ebbe a teljes mobilizációt, a hadiállapot bevezetését vagy akár a nukleáris fegyverek bevetését is.

Címlapkép: pixabay.com

Mint mondta, Putyin továbbra is a nyugati országok elrettentésére fogja használni a nukleáris arzenálját, de Oroszország korábban nem zárták ki az atomfegyver bevetését abban az esetben, ha a saját létét érezné veszélyben – írja a Telex.

Haines szerint Putyin egy ukrajnai vereség lehetőségét akár így is tudná értelmezni, pláne ha úgy ítélné meg, hogy lényegében a NATO is beavatkozik, vagy be akar avatkozni a konfliktusba.

Ennek persze lenne előzménye, például egy nagyszabású nukleáris hadgyakorlat, és Haines azt is megjegyezte, hogy egy rakás más eszkalációs technika is a rendelkezésére áll az atomfegyverek bevetése előtt. A Védelmi Hírszerző Ügynökség feje, Scott Berrier ugyanezen a tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok nem számít arra, hogy az oroszok a közeljövőben hadászati vagy harcászati atomot vessenek be. Ez nagyjából egybevág azzal, amit Rácz András biztonságpolitikai szakértő is elmondott március végén a Telexnek az atomfegyverek bevetéséről.

Címlapkép: pixabay.com