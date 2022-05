Közel kétszázezer gyereket hurcoltak már el az oroszok Ukrajnából

Az orosz külügyminisztérium közölte, Ukrajnából 190.000 gyereket hurcoltak el Oroszországba – írja a 168.hu.



Fotó (illusztráció): SERGEY BOBOK / AFP

A tárca Twitter-oldalán közölte:

Russia's Presidential Commissioner for Children’s Rights Maria Lvova-Belova: More than 190,000 children had arrived in Russia from Donbass by early May, including about 1,200 coming from orphanages in the Donetsk and Lugansk People’s Republics.

https://t.co/785sa8QGsc pic.twitter.com/jG7lVg03hm