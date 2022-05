Globális háborút hirdettek az orosz hackerek: célpont lett az USA, Lengyelország, Románia, és Németország is

Április végén elérhetetlenné vált több román állami és pénzügyi intézmény honlapja az ellenük indított, szolgáltatásmegtagadást előidéző túlterheléses kibertámadás miatt.



Kép: Pixabay

Egyebek mellett a kormány, a védelmi minisztérium, a határrendészet és az állami vasúttársaság honlapját támadták a hackerek.

A támadásért a keleti eredetű, oroszbarát Killnet hackercsoport vállalta a felelősséget, amely múlt hónapban hasonló túlterheléses támadásokat intézett az Egyesült Államok, Észtország, Lengyelország, Csehország, valamint a NATO egyes honlapjai ellen.

#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU