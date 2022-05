Verekedés tört ki a WizzAir Krétába tartó járatán – videó

Vodkáztak, dohányoztak, fenyegették a többi utast és az egészről még videót is készített az a harmincas éveiben járó ittas banda, akik hatalmas balhét csaptak a Wizz Air Krétára tartó járatán – írja a Blikk.hu.

A néhány fős csoport a járat indulási helyén, a Gatwick repülőtéren szállt fel a Görögországba tartó gépre, a szemtanúk szerint már akkor sem voltak józanok.

A repülős performanszuknak nem maradt el a következménye, csakhogy a pokol emiatt a leszállás után el is szabadult: közölték ugyanis velük, hogy a görög rendőrök letartóztatják őket. A verekedés ekkor tört ki a randalírozók és az őket megfékezni próbálok, köztük a pilótával, akit végül meg is ütöttek.

Fotó: 123RF.com

A visszafelé tartó járatra várakozók már csak azzal szembesültek, hogy először 12, majd 24 órával kellett eltolni a járat indulási idejét. A kihallgatás végül úgy elhúzódott, hogy a személyzet munkaideje lejárt és pihenőt kellett kiadni a számukra.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1