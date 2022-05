Ezeket az orosz fél kifejezetten városi harcra fejlesztette ki.

Fotó: Luhanszk, Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP

Az oroszok BMPT-ket, azaz „harckocsitámogató harcjárműveket” vetettek be Luhanszkban. A T-72-es vázra telepített gépezetet páncéltörő rakétákkal, géppuskával, gránátvetővel, valamint gépágyúval szerelték fel és a csecsenföldi harcok tapasztalatai alapján, kifejezetten városi harcra fejlesztették ki – írja a hvg.hu.

Protokoll szerint városban két BMPT, egy tank felállásban telepítik őket, városon kívül pedig fordított felállásban teljesítenek szolgálatot. Egy században elvileg kilenc BMPT található.

Video of 4 BMPT tank support combat vehicles in Luhansk. There are 9 BMPT in a company.