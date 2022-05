Az éjszaka leple alatt végzik ki az oroszokat az ukrán partizánok – aktivizálta magát a herszoni ellenállás

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter kedden beszélt arról, hogy a Moszkvával folytatott háború "elnyújtott szakaszába" lép, mivel az oroszok teljes ellenőrzést akarnak szerezni a teljes Donbász térségét.

Azonban fel kell készülniük arra, hogy az önszerveződő partizánbrigádok kíméletlenül lecsapnak az orosz katonára, rendfenntartókra.

- áll a jelenleg orosz megszállás alatt álló Herszon városában a helyi ellenállók által kiragasztott plakáton 2022 május 18-án, szerdán.

A helyi hírek a Twitteren már többen beszámoltak arról, hogy a rendőrség rendszeresen talál halott orosz járőröző katonákat a megszállt területeken.

- jegyezte meg egy helyi ellenálló.

A Kreml tervei szerint a következő hónapokban Herszon és Zaporozsje térségében a terület hovatartozásáról népszavazásokat fognak tartani, hasonlóan a 2014-es krími népszavazáshoz.

Partisan units are operating en masse in the Ukrainian city of #Kherson, which was captured by the Russian army. The Ukrainians are spreading agitation against the occupiers during the day and killing #Putin's patrol soldiers at night. #StopRussia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/CZkippr8a4