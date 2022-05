79 éves volt.

AFP

A görög származású Vangélisz Papathanaszíu, akit a világ Vangelisként ismert, több világhírű dalt is szerzett. Az ő nevéhez köthető a Tűzkerék filmzenéje – amiért Oscar-díjat is nyert –, de ő szerezte a dalokat a Szárnyas fejvadász című filmhez is.

A művész 79 éves korában elhunyt – közölte a greekcitytimes.com.