A felvételen a pilóta hangja hallható a repülőgép utolsó pillanataiban.

Russian Defence Ministry / AFP

Rövid, de nagyon felkavaró hangfelvétel terjed az interneten, melyet állítólag egy találatot kapott, orosz Szu-34-es vadászbombázó utolsó percéről rögzítettek – adta hírül a portfolio.hu.

A szóban forgó felvétel ukrán forrásokban jelent meg: az orosz gép rádióadását állítólag az ukrán hírszerzés fogta el és publikálta – így a hitelességét nem lehet megerősíteni független forrásból.

A hangfelvételen a gépies női hang a harci repülőgép fedélzeti számítógépéről származik, amely azt közli, hogy a gép találatot kapott és mindkét hajtómű lángra kapott. A pilóta közben próbál nem pánikba esni és nyugtatni magát, miközben a megfelelő pillanatra vár, hogy katapultálni tudjon.

There are preliminary reports that today #Ukraine air defense shot down the second in a row Russian newest light bomber Su-34 ($40-50 mln) in the sky above the northeastern #Kharkiv province.