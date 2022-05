Félmeztelenül tombolt egy nő a cannes-i vörös szőnyegen felvonuló sztárok között – videó

Egy félmeztelen nő szakította félbe a sztárok vörös szőnyeges felvonulását Cannes-ban. A felkavaró felvételt Twitteren is megosztották – írja a hvg.hu.



Fotó: BBC

Az Ukrajnában a nőket ért erőszak ellen tüntetett. A szőnyegen letépte magáról a ruhát és láthatóvá vált a testére festett ukrán zászló és a „hagyjátok abba a megerőszakolásunkat!” felirat.

A tüntető nőt a biztonságiak szinte azonnal körbevették, betakarták, majd elvitték a helyszínről, eközben továbbra is az erőszak megfékezését követelte.

- közölték az ukrán hatóságok.

a protester just walked onto the red carpet #Cannes2022 pic.twitter.com/daEwsLFmiT