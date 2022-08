Kína csütörtökön több precíziós rakétát is kilőtt egy hadgyakorlaton, amelyet a Tajvani-szorosban, a szigetországot körülzárva tart – írja az Index.hu.

Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának házelnöke a hét elején látogatott el Tajvanra, amit Kína nem nézett jó szemmel, mivel már régóta magának követeli a szigetet. A látogatás közben jelentették be, hogy csütörtök és vasárnap között hadgyakorlatot tartanak Tajvan közelében, de ez gyakorlatilag felér egy tengeri blokáddal.

A gyakorlatban mindez úgy néz ki, hogy hat különböző zónában gyakorlatozik a kínai haderő, amelyek ezen a térképen is láthatók:

It seems that the main response from mainland #China to the arrival of Nancy Pelosi in #Taiwan could be a series of air and sea live fire military exercises over several days all round the island. See map below… pic.twitter.com/PZVo8rokGX