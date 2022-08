Irak környékén több helyen is 50 fok fölötti hőmérséklet uralkodik.

illusztráció, Hussein Faleh / AFP

A Közel-Keleten, Irakban és Kuvaitban ma délután nagy területen érte el és lépte át a hőmérséklet az 50 fokot. Bászrában volt a legmagasabba hőmérséklet, itt 52,6 fokot mértek – adta hírül az idokep.hu.

Az 52,6 fok csúcs, ez idén az eddigi legmagasabb hőmérsékletnek számít, amit a bolygón mértek.

Az iraki abszolút rekord egyelőre nem került veszélybe, ugyanis a 2016-ban mért 53,8 fok volt az eddig mért legmagasabb hőmérséklet a közel-keleti országban. A következő napokban azonban is kitart a rendkívüli hőség, sőt még fokozódhat is, emiatt nem kizárt, hogy 53 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Ráadásul nemcsak a nappalok melegek, hanem az éjszakák is, sok helyen akkor sem csökken 30 fok alá a hőmérséklet.

Az 50 fokos forróság miatt rendkívüli szabadságot kapnak az állami alkalmazottak Irakban.