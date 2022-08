Zenés videóval üzent az ukrán kormány a Krímben nyaraló oroszoknak, a robbantás sem maradt el

Hacsak nem akarnak kellemetlenül forró nyári szünetet, azt tanácsoljuk tisztelt orosz vendégeinknek, hogy ne látogassák meg az ukrán Krímet – olvasható az ukrán kormány Twitter-bejegyzésében, melyről a Telex számolt be.



Fotó: Pixabay

Úgy tűnik az ukrán védelmi minisztériumban a háború 170. napján is megőrizték a humorukat. Zenés videóval üzentek az orosz turistáknak.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.

Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR