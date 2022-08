Diverzánsakcióban robbant fel egy orosz katonai raktár a Krímben.

Diverzánsakcióban robbant fel egy orosz katonai raktár az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben, Dzsankoj járásban – ismerte el kedden az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint polgári létesítményekben, egyebek között elektromos távvezetékekben, egy erőműben, egy vasútvonalon és lakóépületekben keletkeztek károk. Az incidensnek a tájékoztatás szerint nincsenek súlyos sérültjei.

Korábban a minisztérium arról számolt be, hogy kora reggel a Dzsankoj járásbeli Majszoje falunál tűz ütött ki egy ideiglenes lőszerraktárban, és a robbanások következtében ketten megsérültek.

Major explosions this morning at the Russian weapons depot at the railway nod in Dzankhoy, Russian-occupied Crimea.

HIMARS really is destroying Russian logistics.

Even more Russian tourists are likely to escape from the peninsula now. pic.twitter.com/xLEllskMaa